Mercedes Milá revela cuáles son las dos características necesarias para entrar en 'Gran Hermano'

La periodista y presentadora Mercedes Milá fue una de las últimas invitadas en el programa 100% únicos, de Telecinco, donde personas con autismo entrevistan a personalidades de diversos ámbitos.

Milá comenzó contando cómo fueron sus inicios en la tele, en los que tuvo que maquillar un poco la verdad para poder acercarse a la primera línea.

"En esa época no había becarios, engañe para estar en televisión porque dije que yo tenía que subir a los estudios porque requería ir a los estudios para un trabajo que estaba haciendo, pero no era verdad. Y me quedé y empecé a enamorarme del periodismo y enseguida empecé a hacer entrevistas y empecé en Madrid", rememoraba.

Su carrera fue a más y tal y como contaba se encontró de lleno con el formato que cambió la televisión. "Acabé haciendo el programa más bonito que se puede hacer en el mundo, que es Gran Hermano", afirmaba.

La siguiente pregunta era casi obligada y se la han hecho muchas veces: "¿Sería concursante de Gran Hermano?". Como tantas otras veces su respuesta fue que no y de ahí pasó a contar las cualidades imprescindibles para presentarse a ese concurso de Telecinco.

"Para ser concursante de Gran Hermano hay que ser muy valiente y muy generoso, si no tienes esas dos características no puedes entrar", revelaba la presentadora, que recordaba que en la casa "te están siguiendo las cámaras todo el día".