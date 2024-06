Mercedes Milá recuerda cómo sintió su depresión: "Es como tener una espada encima que no sabes cuando va a caer"

Mercedes Milá acudió a 100% únicos, donde se enfrentó a las preguntas de 30 reporteros y reporteras con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Después de aprender por qué no debía exigirle a una persona autista que le mirase a los ojos, habló de su depresión.

Jorge Armiñanzas reconoció que había sufrido una gran depresión: "Hay una parte de mi pasado que no recuerdo". De esta forma, empatizó con Mercedes, que también lo sufrió, y le preguntó si no le molestaban comentarios como "no lo pienses".

"No tienen ni idea de lo que dicen", aseguró la invitada. "Yo sí me acuerdo de cada minuto de mi depresión y recordarlo sería muy doloroso", le explicó a Jorge. "Es una enfermedad que se siente como si tuviéramos una espada encima, que no sabes cuándo va a caer", relató.

Mercedes Milá tiene claro lo que le diría a alguien que cuando estás en una depresión te dice "anímate": "No tiene ni idea de lo que dice"#100X100únicos 💯 @cuatro pic.twitter.com/XPl34UhI1H — 100% Únicos (@100x100unicos) June 24, 2024

Milá explicó que había días buenos y malos: "De pronto notas un pincho en la tripa que crece y te empiezas a agobiar, es una tristeza enorme". El psiquiatra de Mercedes le diagnosticó depresión crónica. "Yo decía que era imposible porque nunca había tenido nada crónico", recordaba.

Finalmente, le recomendó a Jorge y al resto de reporteros que cuando estuvieran mal debían pedir un abrazo: "Traslada energía positiva. Más que un beso".