Mercedes Milá dice que puede hablar con muertos: "A mi marido le tengo encargado que ayude a Pedro Sánchez"

Según ha asegurado Milá, ellos son "como sus ángeles": "Nadie me quita de mi cabeza que eso es una comunicación real, quien quiera que me diga que yo no tengo esa comunicación, es mi cabeza y en esta cabeza no pueden controlarlo todo".

Además, ha querido confesar cómo fue su primer amor: "Era un compañero del colegio de al lado y se llamaba Juan". Aunque ahora, si tuviera que quedar con alguien para cenar, ese sería William Levy: "Tiene muchas historias, preferiría tener con él una noche tranquila, solos para hablar con él muchas cosas, tiene muchas experiencias. Y es tan guapo que sin hablar ya sería feliz".