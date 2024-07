Meli Camacho, 'enemiga' de las Campos, se estrena como colaboradora en 'Ni que fuéramos'

Este martes, Ni que fuéramos ha presentado a su nueva colaboradora, Meli Camacho. La periodista, conocida por su estrecha amistad con la fallecida María Teresa Campos, se une al elenco del formato tras haber criticado recientemente a las hijas de la presentadora, Terelu Campos y Carmen Borrego, por su comportamiento durante una misa conmemorativa.

María Patiño ha sido la encargada de recibir a la periodista, quien estaba apartada del plató sentada en una silla alta. Durante la conversación, Patiño le ha preguntado a Camacho cuál es el don de Alejandra Rubio, a lo que ella ha respondido con un ingenioso: "Tiene el don de la ubicuidad", en alusión a las declaraciones de Rubio sobre su capacidad de estudiar y trabajar simultáneamente.

Camacho también ha aprovechado la ocasión para compartir anécdotas sobre su amiga María Teresa Campos. "María Teresa empezó a estudiar una carrera a los 29 años porque consideró que necesitaba tener más cultura", ha revelado.

Además, Camacho ha sorprendido a sus compañeros al contar que fue compañera de Ana Rosa Quintana en la universidad. "Yo estuve con Ana Rosa en clase estudiando Ciencias de la Información, en la misma clase. Me lo han dicho los compañeros. Yo no me acuerdo, en la facultad éramos muchísimos".

A pesar de estas revelaciones personales, el principal cometido de la nueva integrante en el programa será abordar temas de salud, aportando su conocimiento en esta área.