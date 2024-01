'Me vas a ver': Así es la canción con la que Mantra quiere ganar el Benidorm Fest y llegar a Eurovisión

El Benidorm Fest ya calienta motores para que, entre el 30 de enero y el 3 de febrero, España tenga un nuevo representante en Eurovisión. El Festival de la Canción se celebrará el próximo 11 de mayo de 2024 en el Malmö Arena de Suecia.

Así, una de las propuestas que llegará al escenario del Benidorm Fest es Me vas a ver, del grupo Mantra, formado por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg.

El tema, compuesto por el propio grupo y producido por Fredrik Sonefors, quien está detrás de algunas de las canciones más exitosas de artistas internacionales como Måns Zelmerlöw o Loreen, ambos ganadores de Eurovisión.

De esta manera, Me vas a ver promete a los oyentes que se puede superar una ruptura de manera exitosa, tanto incluso que ya no te importaría reencontrarte con tu ex. Asimismo, la letra hace hincapié en la necesidad de ser feliz y disfrutar sin preocuparse tanto por lo que pueda suceder.

Así es la letra de 'Me vas a ver'

Hoy voy a salir, ya tengo la táctica.

Viernes por Madrid, una noche clásica,

pero me han dicho que tú vas

y me da que va a ser complicado para ti.

Todos dicen que tú vas

y me da que no esperabas verme por aquí.

Me vas a ver quemar la noche, sin final.

Me vas a ver de doce a doce, bailar sin parar.

Y cuando pase y ni te roce,

ya verás, que yo no te veo, ya no te veo.

Me vas a ver decir lo siento, pero adiós.

Ya no me queda ni un por ciento de este amor.

Me vas a ver por un momento

y verás que yo no te veo, ya no te veo.

Te veo tan serio, y me digo:

¿En serio, cómo tú sigues aquí?

Yo tengo el remedio 'pa' quitar de en medio

'to' lo que dolía de ti.

Tengo esta suerte, casi me divierte

ver que tus amigos saben que estoy aquí.

Sí, ya sé que es muy fuerte que ni pueda verte,

cuando tú solo tienes ojos para mí.

Me vas a ver quemar la noche, sin final.

Me vas a ver de doce a doce, bailar sin parar.

Y cuando pasen y ni te roce,

ya verás, que yo no te veo, ya no te veo.

Me vas a ver decir lo siento, pero adiós.

Ya no me queda ni un por ciento de este amor.

Me vas a ver por un momento

y verás que yo no te veo, ya no te veo.

Veo a través de ti, te veo mentir

aunque te vistas de santo.

No sé que haces aquí, si me voy a ir,

hago chas, y me voy de tu lado.

Y es que ya no,

ya perdiste el encanto.

Tú no,

tú no eras para tanto.

Me vas a ver quemar la noche, sin final.

Me vas a ver de doce a doce, bailar sin parar.

Y cuando pasen y ni te roce,

ya verás, que yo no te veo, ya no te veo.

Me vas a ver decir lo siento, pero adiós.

Ya no me queda ni un por ciento de este amor.

Me vas a ver por un momento

y verás que yo no te veo, ya no te veo.