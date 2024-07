El mayordomo de Lady Di asegura que tiene encuentros paranormales con ella: "Me dijo 'lo siento"

Paul Burrell, el que fue durante años asistente personal y mejor amigo de Lady Di, visitó este sábado el plató de La vida sin filtros para hablar de cómo era Diana de Gales.

Allí aseguró que recibe apariciones de Diana de Gales en forma de ruidos, sombras e incluso humo misterioso. Y no es solo un sentimiento de él, los expertos han corroborado sus palabras.

Así pues, su conexión va más allá de lo físico y ha llegado a demostrar, de la mano de profesionales, que la princesa sigue estando a su lado. "Creo que no vamos a ver a nadie como ella, era una mujer adelantada a su época. Lo único que quería hacer era dar una bocanada de aire fresco", comenzó diciéndole a Cristina Tárrega sobre la princesa.

"27 años es mucho tiempo y seguimos hablando de ella, esa es su grandeza. Yo echo de menos a mi amiga, a la mujer que conocí a puerta cerrada, echo de menos su risa… Yo no quería cambiar de trabajo, tenía el mejor trabajo del mundo, pero me casé, teníamos bebés y seguíamos viviendo en palacio y no era un lugar ideal para vivir… La princesa le decía a mi mujer que nos merecíamos una vida mejor en un chalecito en el campo y que si yo dejaba a la reina y me iba con ella, me pondrían ese lugar", aseguró.

"He visto muchas lágrimas a puerta cerrada", dijo cuando hablaron de la relación entre Carlos de Inglaterra, su marido, y Camila Parker. "El problema es que Diana se enamoró del príncipe y él no se enamoró de ella. Él ya estaba enamorado de otra persona, nunca buscó una pareja, buscaba una madre… Ahora tiene lo que siempre deseó", señaló.

A pesar de que durante años fue considerado una de las personas más cercanas a Diana, a Burell le queda una pena: no poder haberles contado a sus hijos todos los secretos que compartía con su madre.

Además, contó que Diana creía muchísimo en fenómenos paranormales y él no lo hacía: "Algún día lo harás", le decía ella. "Creo que cuando quieres a alguien de verdad, siempre se queda contigo y yo la escuché decirme: 'lo siento", reveló sobre los fenómenos paranormales que dice vivir.