Mayka Navarro sorprende a Ana Terradillos con una inesperada noticia en directo: "Trufa, tu perrita, está en mi casa"

Este lunes, Mayka Navarro ha sorprendido a Ana Terradillos durante su conexión en directo con La mirada crítica. La reportera, desde Barcelona, ha informado acerca de la evolución de la política en Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas.

Así, Ana Terradillos ha optado por tratar el asunto en clave de humor: "Me parece todo un poco tropical, pero es que allí, los catalanes, sois un poco tropicales. Nosotros tenemos lo nuestro, pero es que los catalanes... sois un poco tropicales".

La reportera no ha podido evitar las risas y, además, ha dado una información a la presentadora: "Escúchame, tropical es mi casa. Si te dijera a quién tengo en mi casa ahora mismo...". A lo que Terradillos ha respondido: "Algo me suena".

"Empieza por TR y acaba en A... ¡Trufa!", ha revelado Mayka Navarro, a lo que Ana Terradillos no ha podido evitar gritar de emoción y alegría al escuchar a su compañera: "Ahí sí que me has dado... ¡que está Trufa en tu casa!".

"Trufa es mi perrita", ha explicado Terradillos que, además, ha agregado: "No tengo ni idea de cómo ha llegado mi perrita a la casa de Mayka". Por su parte, la reportera ha señalado que ha estado a punto de sacar al animal en el directo: "No la he subido porque luego me acusáis de usar a mis perros para ganar audiencia".

"Si la sacas, me da algo", ha confesado Ana Terradillos a su compañera. Finalmente, la presentadora se ha despedido de Navarro asegurando: "Me ha dejado tonta... como no tengo niños, me quedo tonta con la perrita".