'MasterChef 12' ya tiene a sus 5 semifinalistas tras expulsar a su último aspirante: "Siento que he hecho algo importante"

MasterChef 12 encara su recta final a pasos agigantados, pues ha vuelto a emitir una segunda entrega en la misma semana, una en la que un aspirante ha dicho adiós y ha dejado las cocinas con cinco participantes, que ya son semifinalistas.

El programa contó con invitados de excepción, pues por la alfombra roja de la primera prueba desfilaron exconcursantes famosos como María Escoté, Nico Abad, Isabelle Junot, Xavier Deltell, María Zurita y Mario Vaquerizo. Cada aspirante cocinó para uno de ellos, y María y su plato de trucha con crema de ortigas fue la mejor.

La noche continuó con Antonio Banderas como padrino del reto de exteriores, que tuvo lugar en la Semana Santa de Málaga. Allí, se vivió el habitual cambio de cocinas a mitad de la prueba, y esto trastocó enormemente al equipo azul, formado por Alberto, Celeste y Ángela, que fueron los elegidos para ir a eliminación.

El grupo rojo, integrado por María, Samya y Gonzalo, se convirtieron automáticamente en semifinalistas, y sus rivales se enfrentaron en un desafío en el que el chocolate era el protagonista, y para ello contaron con Lluc Crusellas, que en 2022 recibió el título de mejor chocolatero del mundo.

En la última prueba, que también contó con Bertín Osborne como invitado, se enfrentaron Celeste, Ángela y Alberto, y finalmente fue este último el que se quedó por el camino, por lo que María, Samya, Gonzalo, Ángela y Celeste se convirtieron en los semifinalistas.

"Tuve claro que quería entrar a MasterChef porque siento que todavía hay algunos prejuicios con gente roquera, metalera, con pelo largo, tatuajes... Gente alternativa en general", reflexionó Alberto antes de marcharse. "Si he conseguido que alguien se dé cuenta de que el hábito no hace al monje y que se puede ser buen cocinero y buena persona llevando un look distinto, siento que he hecho algo importante".