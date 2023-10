Marta se queja de que su cita tiene pluma y él responde con un épico zasca en 'First Dates'

Marta y Alejandro fueron a buscar el amor a First Dates, pero, visto lo visto, van a tener que seguir persiguiéndolo, aunque lejos del restaurante más famoso de España.

Marta, de 21 años, se dedica a la hostelería y que es de Granada. La joven buscaba a alguien sincero, ya que su anterior relación no salió nada bien: estuvo saliendo con un amigo bisexual que le fue infiel con un hombre.

Por su parte, Alejandro, que tiene 26 años y es de Madrid, se dedica a la organización de eventos. "Tengo unas pintas que parece que te voy a joder la vida, pero soy superbueno", se defendió de los que critican a primera vista.

Aunque la cita entre Marta y Alejandro no iba mal del todo, tampoco baba de fluir. Y es que ella no estaba muy convencida, e incluso confesaba a las cámaras de First Dates que le veía "un poquillo de pluma" a Alejandro, y eso es lo que acabó pensando más en su decisión final. "Me has recordado a mi último rollo porque te he visto así muy blandillo", le dijo la joven.

"Bueno, pero yo no te pondría los cuernos con un tío", respondía rápidamente Alejandro, en un zasca que, según muchos fans del formato que siguen el programa en las redes, forma ya uno de los más épicos de su historia.