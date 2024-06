En la entrevista concedida este lunes para Ni que fuéramos, Marta Riesco no solo ha hablado de su tormentosa relación con Antonio David Flores, sino que también ha querido arrojar luz sobre su experiencia en Mediaset.

La que fuese reportera de Telecinco ha expuesto que se sintió ninguneada por la empresa, utilizando como ejemplo a dos compañeros sobre los que voló la sombra de la infidelidad: el presentador de Pasapalabra hacia su entonces esposa, Almudena Cid: "Cuidaron a Patricia Pardo y a Christian Gálvez, a mí me reventaron, me expusieron al 100%".

"No me imagino a la cadena diciendo a Patricia Pardo que se siente y, de golpe, que entre Almudena Cid. A mí me hicieron una emboscada que lo flipas, ¿quién aguanta esto?", se ha lamentado.

Y es que en la televisiva ha comparado ese momento con el que vivió en directo con la exmujer e hija del ex guardia civil: "Lo veo un año después y me dan ganas de llorar, porque pienso que estaba sola y me bajasteis a un plató sabiendo que iba a entrar una llamada de su mujer (Olga Moreno), delante de su hija (Rocío Flores)".

"A día de hoy pienso en esa Marta y me da mucha pena, porque me falló todo el mundo. Miraron por su audiencia y les daba igual, no entendía la inquina de Joaquín Prat. No entiendo qué le pasó para tener un odio hacia mí, era inexplicable", ha lamentado.