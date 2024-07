Marta Riesco y Belén Esteban vuelven a protagonizar una acalorada discusión: "No me llames gilipollas"

Este miércoles, Belén Esteban y Marta Riesco han protagonizado un nuevo enfrentamiento en Ni Que Fuéramos. A pesar de haber sellado la paz con un abrazo hace unos días, las colaboradoras han vuelto a enzarzarse en una acalorada discusión.

El conflicto se originó cuando el programa mostró imágenes de Anabel Pantoja enfadada con la prensa por las preguntas sobre los problemas de salud de su tía, Isabel Pantoja. Esteban defendió a su amiga, afirmando que Anabel es "la persona más leal de toda la familia Pantoja. Nunca ha dicho nada y menos va a hablar de este tema".

Riesco no tardó en reaccionar, indicando que "Anabel ha sido portavoz de Isabel Pantoja muchísimas veces". La 'Princesa del pueblo' insistió en que "Anabel solo ha defendido a su tía", lo que llevó a Riesco a preguntar: "¿Pero eso es hablar o no es hablar?". La de Paracuellos añadió: "Hombre, como he hecho yo y como has hecho tú con tu exnovio (Antonio David Flores)".

La tensión aumentó cuando la periodista acusó a la creadora de contenido de ser una "embustera" y "mentirosa". Esteban, sin titubear, intervino para proteger a su amiga: "A ella le caes peor". Riesco, haciendo memoria, recordó que había demandado a la influencer por unas declaraciones realizadas en Sálvame, donde Anabel insinuó que Marta había tenido relaciones sexuales con otra mujer en la finca de Isabel Pantoja durante la Nochevieja de 2019.

La comunicadora prosiguió con sus críticas, señalando que su 'archienemiga' participa en programas solo por dinero, acompañando sus palabras con un gesto de frotarse los dedos. Esteban, visiblemente molesta, replicó: "¡Igual que te pasaba a ti! ¡Y ella está trabajando! Pero tú te fuiste con la Oa (Olga Moreno) por teléfono, ¿también por esto?", ha dicho reproduciendo el mismo aspaviento.

La reportera afirmó que no había cobrado por ese episodio, a lo que Esteban proclamó: "¡Pues fuiste gilipollas!". Ofendida, Riesco le pidió: "No me llames gilipollas". Esteban intentó suavizar el comentario: "No te lo digo en ese sentido".

La disputa culminó cuando Riesco insinuó que la amistad de Esteban con Anabel la había afectado negativamente, recordando que el viernes anterior se habían reído juntas. Esteban, con tono sarcástico, mencionó que había estado en un concierto de Luis Miguel con Anabel y que no había hablado de ella, exclamando: "¡Ni que fueras tú Beyoncé!". Riesco, enfurecida, respondió: "¡Beyoncé tú!".