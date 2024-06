Marta Riesco a Belén Esteban tras su confrontación: "Intentaré bailar en el concierto de Camilo como tú con Terelu"

La tensión entre Belén Esteban y Marta Riesco ha vuelto a encenderse tras un nuevo encontronazo este miércoles en Ni que fuéramos. La discordia entre ambas figuras mediáticas ha resurgido tras una intensa confrontación el martes.

Riesco ha conectado con el programa desde un coche, compartiendo sus planes de asistir al concierto de Camilo. Durante su intervención, ha afirmado sentirse "sola" y "muy mal" tras el altercado previo, destacando que "tú das y la gente te responde. Esto no es una dictadura".

Además, ha manifestado su sincero deseo de que la colaboradora cambie su actitud hacia ella: "Tengo la esperanza de que Belén me deje de mirar con esa cara".

La respuesta de la 'Princesa del pueblo' ha llegado en forma de un gesto 'apaciguador', entonando el estribillo de la canción Índigo. Ha finalizado su turno con positividad, instando a Marta a divertirse en el evento y a recordar que "la vida es para cantar, bailar y disfrutar".

Sin embargo, esta recomendación no ha sido bien recibida por Marta, quien ha aprovechado la ocasión para lanzar una indirecta sobre la reconciliación de Belén con Terelu Campos: "Intentaré bailar como tú con Terelu ese día".

La discusión ha culminado con la televisiva acusando a Riesco de lanzar comentarios con malicia: "Yo bailo con quien me sale del coño. ¿Tú ves normal que yo te cante, que te diga que te diviertas, y tú me saques lo de Terelu? [...] ¿Es malo que te diga que diviertas?". Por último, ha concluido: "Lo de Terelu lo has soltado a mala leche".