Marta Riesco se ha puesto en manos de Conchita para someterse a un polígrafo en Ni que fuéramos. Sus respuestas han resultado en su mayoría veraces, según ha confirmado la profesional. Entre todas las revelaciones, una en particular ha captado la atención de los colaboradores.

Durante el programa, Riesco ha detallado cómo Antonio David Flores la engañó para realizar reportajes pactados, sin entregarle posteriormente la parte del dinero que le correspondía.

"He sido tonta. No me daba la parte que me decía que me iba a dar. A mí me daba vergüenza lo del dinero y no le decía nada", ha confesado la reportera.

La periodista ha explicado que, en total, hizo dos "robados" acordados previamente. "Uno en el que gané 9.000 euros, el de El Molar, y otro, el del primer beso en la playa, en el que no gané dinero. Los pactaba Antonio David. Me lo presentaba como: 'para que ganen ellos, ganamos nosotros", ha declarado.

¿Cree que Rocío Carrasco es sincera?

Otra de las preguntas que más interés ha suscitado ha sido: "¿Te parece sincera Rocío Carrasco cuando cuenta su testimonio?". Riesco ha respondido afirmativamente y ha profundizado sobre su perspectiva, que ha cambiado después de llevar separada del ex guardia civil un tiempo.

"Me di cuenta cuando me pasó todo y la relación acabó tan mal. Fui al médico y empecé a analizar muchos de los comportamientos que él había tenido conmigo y me di cuenta de que no estaban muy alejados de lo que había escuchado de la otra persona", ha asegurado.

Finalmente, la televisiva ha comparado su historia con la de la hija de Rocío Jurado: "Lo más fuerte que vi parecido en la historia respecto a ella es que yo me he planteado que tenía un problema de imaginarme cosas que no eran y cuando ella relataba su relación sentimental con él, relataba episodios de este tipo".