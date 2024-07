Marta Riesco acude a 'Ni que fuéramos' sin maquillaje: "He llegado a acostarme con un hombre y levantarme para retocarme"

Este jueves, Ni que fuéramos se viste de arcoíris con el desfile del Pride Fashion, donde tanto los colaboradores como la presentadora lucirán diseños inspirados en la bandera LGTBI.

Para la ocasión, Marta Riesco y Belén Esteban han decidido presentarse sin maquillaje en el plató, esperando a que los profesionales las retoquen.

Durante una pausa publicitaria, César Toral, conocido como 'Escaleto', le ha comentado a Riesco: "Te veo estupenda. Con o sin maquillaje, da igual". Estas palabras han motivado a la reportera a abrirse sobre sus complejos. "No llevar maquillaje en la cara me genera muchas inseguridades. Me cuesta muchísimo verme sin maquillar porque al final todo el mundo comenta cosas del físico", ha asegurado.

Asimismo, la tertuliana ha expresado que la 'Princesa del Pueblo', con quien el miércoles limó asperezas, la ha inspirado a acudir con la cara lavada al programa: "He visto a mi amiga Belén y he dicho 'bueno, pues yo también".

Riesco ha destacado que siempre ha sido una persona con mucho carácter y nunca se le ha ocurrido meterse con el físico de nadie. "No sabemos la inseguridad que le puede causar a esa persona", ha comentado.

En un momento de sinceridad, la periodista ha confesado: "He llegado a acostarme con un hombre y por la mañana levantarme para 'remaquillarme' y que no me viese sin maquillar".