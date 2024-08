Marta Peñate se va del plató de 'Supervivientes' tras otro enfrentamiento contra Sofía Suescun: "Eres sucia"

La primera edición de Supervivientes All Stars, fácilmente se podría resumir en las continuas peleas protagonizadas por Sofía Suescun y Marta Peñate. Y, como no podía ser menos, en el debate final también discutieron.

"Yo al principio le tenía un cariño especial, pero el resumen es que Marta es muy egoísta y a la hora de dar mi opinión y defender a un amigo, ella se lo tomó como una puñalada", explicaba Suescun.

De hecho, pudieron verse las imágenes donde salía cómo Marta se enfadaba a raíz de que Sofía defendiera a Abraham de las críticas de sus compañeras a sus espaldas.

Esto provocó que, en el plató, ambas se enzarzara. "No he ganado por los haters, sino que ha ganado la verdad y la bondad, cosa que tú no tienes", le respondió Marta a Sofía. "Te vas por las ramas para machacarme y hundirme, eres una sucia", replicó Sofía.

"¡La amargada ha ganado por España me ha hecho ganadora!", gritó Peñate, que estaba en una sala aparte. Tras ello, se hartó de la conversación y se marchó de allí. Cuando volvió, lo hizo entre lágrimas, pero Sandra Barneda dio el tema por finiquitado.