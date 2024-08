Marta Peñate revela en qué se gastará los 50.000 euros del premio 'Supervivientes': "Es mío y de mi novio"

La primera edición de Supervivientes: All Stars estuvo llena de novedades. Una de ellas, el premio, pues en esta ocasión el cheque es de 50.000 euros y no de 200.000. Sin embargo, la ganadora de este reality, Marta Peñate, está muy ilusionada y ha revelado en qué piensa gastarse el dinero que pronto llegará a su cuenta bancaria.

La influencer ha dejado claro que no lo dejará en el banco y tampoco lo utilizará para emprender. La que fuera concursante de GH ha desvelado que lo compartirá con Tony Espina, su pareja. "El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casa, cositas que tenemos pendientes", ha explicado.

Unas declaraciones con las que confirma que tiene muchos sueños por cumplir y uno de ellos es tener una vivienda en común con su novio. Aunque tiene claro que esa cantidad solo serviría para la entrada, la exparticipante de La isla de las tentaciones está aliviada por cubrir esos costes.

Marta Peñate fue una de las grandes protagonistas de Supervivientes: All Stars y el público la convirtió en la ganadora de esta edición. "Todavía no me lo creo. Lo que menos me esperaba era ganar Supervivientes. Cuando me dijeron que era ganadora no me lo creía, y menos porque Alejandro Nieto me parece un superviviente de la hostia", confesó hace unos días.