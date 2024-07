Marta Peñate no cae en la tentación en 'Supervivientes' y comparte pizza con su rival: "Un pequeño trozo..."

Los concursantes de Supervivientes All Stars se enfrentaron entre ellos en un nuevo juego de recompensa donde una pizza estaba en juego. Por tal premio, el juego se dividió en tres, y el vencedor se llevaría el pato entero, aunque con condiciones.

"¡El ganador de la prueba ha sido Logan!", anunció Laura Madrueño. "Ha sido espectacular, enhorabuena", felicitó al concursante. "¿Quieres comértela entera o compartir con tus compañeros?", le preguntó la presentadora. "Compartirla", respondió seguro.

De esta forma, Madrueño le dijo que debía quedarse, como mínimo, con la mitad de la pizza. Así lo hizo. "Bosco es el segundo clasificado", explicó Laura, y le hizo la misma pregunta. Así, unos tras otros, quedando cada vez menos pizza para dividir.

La penúltima clasificada fue Marta Peñate, y la última Sofía Suescun. Ambas se llevaban muy mal, por lo que Marta podría haber decidido no compartir. "Me la comería entera porque es una tentación", decía de la pequeña porción. Pero, finalmente, no cayó en ella.

Cortó el pequeño trozo en dos partes exactamente iguales, comparando incluso el tamaño. "Muchas gracias, es todo un detalle", agradecía Sofía de corazón al poder comer algo después de la trama de su tarta de cumpleaños.