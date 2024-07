Marta Peñate estalla contra Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars': "Mis peces son el triple de grandes"

La enemistad entre Marta Peñate y Sofía Suescun sigue creciendo en Supervivientes All Stars, donde protagonizan un enfrentamiento en cada gala que se presenta. Durante la noche del jueves, no fue menos y también ocurrió.

En este caso, fue por una votación al mejor Superviviente de la playa. Ganaron Alejandro Nieto y Marta Peñate. Esto le sentó mal a Sofía: "Ella dice que se tiene que tener consideración a las mujeres, y a la otra [Lola Mencía] no se le tuvo".

"¡Estoy flipando!", respondió enfadada Marta Peñate. "Ella dice que desprecio sus peces, cuando no lo hago y me critica con Logan menospreciándome", se quejó la periodista. "Yo me he comido sus peces y lo digo: son el triple de grandes que los de ella", comentó.

Eso sí, tuvo un comentario poco acertado que Jorge Javier Vázquez le tuvo que rebatir. "A ver si Sofía abre algún coco de una santa vez", se quejaba Peñate. "Se han visto vídeos donde lo hace", le replicó el presentador.

Logan Sampedro se metió en la conversación, recalcando que votó a Sofía como mejor Superviviente. Sofía, por su parte, solo comentó varias veces lo mismo: "Se te llena la boca con la consideración a las mujeres".