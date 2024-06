Marta Peñate es 'atacada' por un animal en 'Supervivientes All Stars': "¿Puede pegar la rabia o algo?"

A Marta Peñate le está resultando muy difícil adaptarse a su nueva aventura, Supervivientes All Stars. Hace unos días estaba totalmente hundida y amenazaba con abandonar el reality. Sin embargo, este pasado martes se ha mostrado feliz y adaptada, con muchas fuerzas para continuar en el programa.

"No podéis imaginar lo mal que lo estamos pasando", ha asegurado Peñate a Jorge Javier Vázquez, a quien le ha enseñado las picaduras que tenía. "Hay experiencias que a lo mejor las vivimos una vez en la vida y no hay que volver a repetirlas. Yo estaba bien y ahora me veo muy floja, me veo muy mal. Yo no quiero esto, no me gusta lo bonito", ha explicado.

La concursante intentando adaptarse a su nueva aventura se ha atrevido a coger un cangrejo, pero este se ha defendido y le ha mordido: "Me has mordido, ahora te voy a comer. Te voy a comer con unas ganas que te vas a cagar".

"Me has hecho un daño, tío, ahora te voy a comer. Dios, si me ha hecho una cueva", ha seguido quejándose la televisiva. Además, estaba muy preocupada por lo que le pueda causar la mordida y ha preguntado a sus compañeros si el animal le puede pegar la rabia. Acto seguido, Alejandro Nieto bromeando le ha dicho: "¿La rabia, a ti?"