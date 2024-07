Marta Peñate describe su relación con Alejandro Nieto tras una brutal discusión: "Es una amistad tóxica"

Marta Peñate y Alejandro Nieto han tenido, generalmente, una buena relación en Supervivientes All Stars. Eso sí, ambos eran capaces de protagonizar peleas brutales, aunque con rápida reconciliación. Durante la gran final, se pudo ver la última pelea.

El motivo fue una esterilla y un cojín, por los que acabaron gritándose en Cayo Paloma. "¡Eres un egoísta!", gritaba Marta. "¡Solo intentas que me pelee con la gente!", le recriminó su compañero, con unos gritos excesivos. "Siempre me ridiculizas y me corriges", le recordó Nieto.

En palapa, ambos explicaron que fue un malentendido. "Yo creía que él solo tenía la esterilla y yo un cojín, pero él tenía las dos cosas", explicaba la periodista. "Se lo pedí, pero él entendió que fue de malas formas", añadió. "Tenemos una relación de amistad tóxica", aseguró.

"Nos queremos, pero mal, porque tenemos mucho carácter y somos fuego", declaró la chica. "Queridos españoles, si estáis en una relación así, salid corriendo", dijo con voz de locutora. "Los dos tenemos muchos nervios y yo grité y ella me respondió", señaló Alejandro. "Quiero pedir disculpas", dijo el chico arrepentido.

La relación entre Marta y Alejandro salta por los aires después de que este se desahogara con Sofía 💥



El ganador de Supervivientes 2022 se mostró avergonzado por las imágenes: "Llevo tiempo tratándome porque no puedo llegar a esos puntos. No tengo que gritarle a ella ni a nadie, siempre intento corregirme".