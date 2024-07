Marta Peñate confiesa el duro motivo por el que entró a 'Supervivientes All Starts': "Vine para olvidarme de algo"

Supervivientes All Stars sigue avanzando sin descanso. Después de despedirse de Bosco Martínez Bordiú en su última gala, los concursantes siguen luchando día a día por mantenerse en una de las ediciones del reality más duras. Tras vivir todo tipo de penurias debido a las inclemencias meteorológicas y a las polémicas entre los concursantes, las emociones están a flor de piel.

Por ello, Marta Peñate no ha podido evitar derrumbarse al hablar de uno de sus temas más sensibles, sus problemas para quedarse embarazada. Como así ha explicado en varias ocasiones, su sueño es poder formar una familia junto a Tony Spina, algo que aún no ha podido lograr. "¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo vine aquí, por una cosa. Para olvidarme de algo, ¿sabes?", comenzó a explicar la influencer a Marta de Lola.

En un primer momento, no quería sacar el tema, pero lo cierto es que nunca ha podido quitárselo de la cabeza: "No me he olvidado. Supongo que cuando algo te atormenta y quieres algo en la vida no se te olvida". Al escucharle, su compañera no dudó en darle ánimos: "Eso lo conseguirás, estoy segura".