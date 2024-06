Marta Peñate y Adara Molinero vuelven a discutir en 'Supervivientes All Stars' por los tres días de diferencia: "¡Ella ha comido!"

La llegada tardía de Adara Molinero a Supervivientes All Stars ya perjudicó a la concursante en las primeras nominaciones. Sin embargo, dos días después de su incorporación al concurso, seguía siendo un tema controversial.

Antes de la ceremonia de salvación, los concursantes se posicionaron a favor de un nominado cada uno. Marta Peñate aprovechó para apoyar a Jorge Pérez y quejarse sobre Adara: "En los tres días esos, ella ha estado comiendo carne y yo me moría de hambre".

Adara explicaba que ya se había igualado con el resto, enseñando que su cuerpo estaba quemado por el sol y cubierto de picaduras. "Solo son 72 horas de diferencia", defendió Jorge Javier Vázquez desde el plató a Molinero.

"No quiero ser abogado del diablo, pero yo estoy viendo a Adara que lleva dos días y no está de ningún modo como estabais vosotros después dos días", relató el presentador. Marta no dudó en darle la explicación: "Porque ella ha llegado cuando hemos hecho fuego y sobrevivido".

Adara se derrumbó ante la situación y le echó en cara a la periodista que había estado machacándola en sus realities durante ocho años. "Y tú me has insultado por la calle", le replicó Peñate. Finalmente, Jorge Javier tuvo que intervenir para que ambas hicieran las paces, como se ve en el siguiente video: