Marta Hazas recuerda en 'El Hormiguero' su escatológica venganza contra las monjas de su colegio

Marta Hazas y Álex González visitaron este lunes El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos su nueva serie, Desde el mañana, que llega a Disney+ el próximo 12 de junio.

"Es un thriller de ocho capítulos cuya premisa es que mi personaje se está mudando y en la despensa encuentra un mineral que, al tocarlo, le muestra el futuro", explicó la actriz.

Y añadió que "y ese mineral le muestra algo muy chungo, la muerte de su hija. El personaje de Álex es un inspector de policía que es el único que me cree porque ha vivido algo parecido de cerca".

"El rodaje de la serie fue en Bilbao, es cierto que, ¿Marta quería ir, en el tiempo libre, de pintxos y Álex a hacer deporte?", comentó el conductor del programa.

Entre risas, la actriz señaló que "nos complementamos bastante bien. Álex me convenció para apuntarme al gimnasio en Bilbao y, gracias a él, me he enganchado a Pilates con máquinas y lo sigo manteniendo en Madrid".

"Marta mejoró mi vida social, ella y sus amigas llevaban un buen ritmo, me costó seguirlas. Ella se hizo adicta a Pilates y yo me hice adicto a los pintxos, me ha salido una lorza que no consigo quitarme", apuntó el actor.

Álex González y Marta Hazas, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Motos también destacó que, en los descansos del rodaje, también iban a un karaoke, y usó ese dato para que Hazas recordara una anécdota que le sucedió de pequeña: "¿Es verdad que te echaron del coro del colegio?".

La santanderina respondió afirmativamente y entre carcajadas: "Con 3 años quise entrar en el coro, pero las monjas me echaron porque cantaba muy mal".

"Del berrinche que me cogí, fui al patio, me levanté la falda del uniforme y me cagué en el suelo del colegio. Me llevaron al psicólogo por haber hecho eso. Pero él me dijo que no me pasaba nada", añadió.