Marta Campos, jueza a los 27 años tras dos años de oposición y 27 matrículas de honor: "La jueza Mercedes Alaya me inspiró"

Conseguir ser juez es una de las tareas más complicadas para aquellos que opositan. Sin embargo, Marta Campos, de 27 años, lo ha conseguido tras dos años de duro estudio y sacrificio.

Este viernes, la joven palentina ha visitado el plató de Espejo Público, desde donde ha explicado su experiencia: "Esto se consigue estudiando mucho, teniendo una base sólida en la carrera y renunciando a muchas cosas".

"Más que estudiar mucho, sobre todo en la carrera, se trata de ser muy constante y estudiar todos los días aunque falten tres o cuatro meses para el examen. En la oposición hay que tomárselo como un trabajo, que eso lo he hecho yo y todos los opositores", ha agregado la joven que ha conseguido 27 matrículas de honor.

En lo que respecta a su vocación como jueza, Marta ha revelado que fue la jueza Mercedes Alaya quien le inspiró a dedicarse a ello: "La veía en la televisión con su maletín y me inspiró mucho el personaje". Asimismo, la joven ha destacado que "el porcentaje de jueces que tienen antecedentes en la familia es muy escaso": "Mi madre es empleada doméstica y mi padre era minero. Ellos están encantados y orgullosos".

En cuanto a su vocación, Marta ha apuntado: "De pequeña no me lo planteaba. Lo empecé a pensar en la época del instituto, pero ya acabando, en bachillerato". Asimismo, ha agregado que cree que no es difícil ser jueza en España: "La mayoría de jueces en España son mujeres".

"Yo tenía miedo a los abogados porque como tienen esa fama, temía que se intentaran aprovechar de la ingenuidad, de la inexperiencia; pero yo he estado en plazas pequeñas como Palencia o Medina del Campo y los abogados son siempre los mismos y te los vas a encontrar cada tres días en juicios y eso es muy bueno", ha señalado Marta.

Finalmente, en lo que se refiere a los sacrificios que ha tenido que hacer, Marta ha señalado que preparar una oposición implica perderse celebraciones familiares o tener que dejarlas a medias para poder cumplir con tu obligación: "Esos días intentaba dejarme los temas que parecían más fáciles".