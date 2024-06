Marron, en 'El Hormiguero': "Taylor Swift es un extraterrestre con poderes mentales"

Carlos Sainz fue el invitado de este lunes en El Hormiguero y, tras la entrevista al piloto de Fórmula 1 y la sección de Ciencia de Marron, Pablo Motos dio paso a la tertulia de cómicos del programa.

Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita se sentaron junto al presentador para repasar algunas noticias destacadas y curiosas que habían ocurrido la semana pasada.

"Los extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros disfrazados de humanos, según un nuevo estudio de la universidad de Harvard", comentó entre risas el valenciano.

La tertulia de cómicos de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Lo que demuestra que en Harvard también hay gilipollas...", añadió Motos tras leer la noticia. "Plantean esta hipótesis para explicar fenómenos anómalos", añadió.

El conductor del programa de Antena 3 le preguntó a sus colaboradores: "¿Vosotros creéis que conocéis a algún extraterrestre disfrazado de humano, aparte de Ortega Cano...?".

Marron apuntó que "de hecho, sus amigos le llaman E.T., porque cuando vuelve de fiesta no se acuerda ni de la casa, ni del teléfono...", provocando las carcajadas de sus compañeros.

"Donald Trump es claramente un extraterrestre. De ese tipo que se les ha quedado el traje grande, un desastre. ¿Cuál es la única persona que le da miedo?, preguntó el colaborador.

Marron, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Que se respondió a sí mismo: "Es Taylor Swift, porque no le puede decir que no. Un extraterrestre no puede tenerle miedo a un humano, sino a un extraterrestre superior".

"Mi teoría es que Taylor Swift es un extraterrestre con poderes mentales. Consigue que los humanos hagamos lo que a ella le apetece", explicó Marron.

"¿No os da la sensación de que hacemos todo lo que ella quiere? Ha llenado el Bernabéu varias veces... No digo nada, pero ahora mismo tiene más de 283 millones de seguidores, más que la población de Indonesia", concluyó.