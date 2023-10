Marron desvela en 'El Hormiguero' sus 'problemas' con la paternidad: "Me está chupando la vida"

El colaborador del programa de Pablo Motos fue padre hace casi ocho meses junto a su pareja, Arancha Morales, periodista de Telecinco, y quiso comentar este lunes en la tertulia de los cómicos de El Hormiguero cómo está llevando ser padre y sus 'problemas' con su hijo, Gael.

"La paternidad me está chupando la vida y voy a desahogarme con vosotros porque me servís de terapia. Se me está complicando el tema de dormir al niño...", afirmó el madrileño al comienzo de su intervención.

Marron, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El colaborador del programa de Antena 3 explicó que su hijo dice que no a todo porque es lo que acaba de aprender y que "si tú le dejas en la cuna no se duerme".

"Tiene que ser en brazos", añadió, explicando su técnica cogiendo al bebé para moverle y dormirle: "Tarde como 15 o 20 minutos, de los cuales 5 se los pasa gritándome al oído", señaló.

"Cuando acaba, empieza a hablarme en satánico", admitió Marron, que incluso mostró un audio que le había grabado al niño para mostrar al público lo que decía el pequeño en brazos.

"Luego me hace 'La amenaza fantasma' y es que, cuando se duerme y le dejo en la cuna, me voy al sofá. Pero cuando estoy allí, escuchó ruidos en la cuna, me acerco y está dormido con los puñitos hacia arriba. No consigo pillarme", concluyó.