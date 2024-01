Mariona y Adrián, la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones' tras la marcha de Andrea y Álvaro

El comienzo del tercer capítulo de La isla de las tentaciones 7 pasará a la historia como el más tenso del formato. Tras una dura, pero breve, hoguera de confrontación, Andrea aseguró que Álvaro le había fallado y, por tanto, decidía marcharse sola del reality, poniendo fin a la participación de ambos.

Así, al llegar de las hogueras, tanto los chicos como las chicas descubrieron a los nuevos habitantes de Villa Playa y Villa Montaña, respectivamente: Mariona y Adrián.

Los celos, un problema en su relación

Adrián, de 25 años, y Mariona, de 22, han llegado a La isla de las tentaciones para poner a prueba su amor. Él se define a sí mismo como un chico muy celoso; mientras que ella asegura que no es nada celosa y que, además, necesita saber cuánto le importa a su chico para consolidar su relación.

"Quiero planes de futuro con Adri, no sé si quiere lo mismo que yo, no me lo deja claro y yo quiero determinación y que me demuestre lo que me quiere", destacó Mariona cuando se presentó ante sus compañeras, que llegaron a la villa con pocas ganas de charlar tras haber vivido una hoguera muy tensa.