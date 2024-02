TardeAR ha debatido de nuevo sobre la polémica que ha generado Zorra de Nebulossa, el tema que ha ganado el Benidorm Fest 2024 y, por tanto, representará a España en Eurovisión este año.

A raíz de la conversación, Mario Vaquerizo, presente en la mesa VIP del programa de Telecinco, ha desvelado sus intenciones de formar parte de la preselección eurovisiva.

"Gracias al Benidorm Fest se ha recuperado un poquito el interés por Eurovisión", ha realzado el colaborador del espacio presentado por Ana Rosa.

"Os voy a contar una cosa: yo me iba a presentar", ha desvelado entonces Vaquerizo, sorprendiendo a sus compañeros de la mesa VIP y al público de TardeAR.

El colaborador también ha contado por qué no llegó a hacerlo: "Yo soy muy profesional, e ir a Eurovisión implica una responsabilidad muy grande que a lo mejor no estás capacitado para tenerla, o tienes otros trabajos y no puedes estar".

"El 'nancyrubismo' ha triunfado en Eurovisión: música grabada y voz en directo, que es lo que hemos estado haciendo las Nancy Rubias constantemente", ha defendido Mario Vaquerizo sobre su grupo musical.

En cuanto a la canción con la que pensaba presentarse, el colaborador ha detallado: "Con una original y antigua". No obstante, Mario Vaquerizo ha expresado que no es muy 'eurofan'.