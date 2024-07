Mario revela su curiosa pasión en 'First Dates Hotel': "Me gusta la sastrería de recreación histórica"

Mario llegó a la recepción de First Dates Hotel llevándose todas las miradas consigo, y no era para menos. El chico, con tan solo 23 años, llegó vestido de época, con sombrero de copa incluido. "Soy un chaval que se cree un señor", aseguraba con su bastón en mano.

"¡Qué lookazo!", le gritaron las chicas del programa al verle. "Mi pasión es coser, me gusta la sastrería de recreación histórica", confesó. "Mi traje favorito es el que me ponga cada día, depende de cómo me sienta anímicamente", explicaba.

La primera persona con la que dio Mario fue con Teresa, una señora mayor que encontró el amor ese mismo día con Juan. "Tiene usted un atuendo muy de los años 20", le comentó la mujer. "Yo soy excéntrica y atrevida, pero no para irme al siglo pasado", añadió, divertida.

Mario quería conocer a una chica variopinta: "Me gustaría que tuviera pasión por algo artístico, con personalidad". Y para eso llegó Míriam, una chica que se describía como una "choni electrónica".

Ambos se gustaron, de modo que coincidieron en su respuesta de querer seguir conociéndose. Pasaron la noche juntos en la habitación del hotel, por lo que Carlos Sobera se marcó otro tanto más en el estreno del programa.