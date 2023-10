España ha caído al número 27 en la lista de los mejores países para ser mujer, según un estudio de la Universidad de Georgetown que ha comentado TardeAR. El programa ha valorado el dato, y la influencer Marina Riverss ha puesto el foco en la inseguridad que siente la mujer con su propio ejemplo.

La tiktoker ha confesado que ha sentido miedo "como todas" alguna vez y ha pedido la protección a las mujeres. "Hay muchos casos que no se denuncian. Yo he vivido violencia, creo que todas, y no hemos denunciado", ha contado.

Por esta misma línea, la colaboradora de TardeAR ha lanzado: "Hay que darle voz y voto a las mujeres y escucharlas, que son las que verdaderamente saben si están cómodas o seguras".

"No hay que animar solo a las mujeres a denunciar, sino darle una protección policial, porque yo he visto muchas denuncias de amigas y conocidas que no se han sentido protegidas por la Policía", ha insistido la tiktoker.

Por ello, Marina Riverss ha puesto el foco en "dar apoyo a las mujeres y psicología" para mejorar el aspecto de la desigualdad. Para ello, ha expuesto la parte "positiva de la ley 'Solo sí es sí'": "Unifica lo que es violación y agresión. Ya nunca más va a llegar un juez a decir que cuatro personas violan a una mujer y la mujer lo estaba disfrutando, eso también es muy importante".

Por otro lado, Beatriz Archidona le preguntaba entonces a Riverss si ha sentido miedo, a lo que la joven ha sido clara: "Todas hemos sentido miedo, a mí una persona en una furgoneta me empezó a perseguir por la calle".