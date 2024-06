Mariló no acudió al concierto de Isabel Pantoja en Mérida por culpa de Agustín, según Antonio Rossi

El concierto de Isabel Pantoja en Mérida ha generado un gran revuelo en los programas dedicados a la crónica social. Todo ello, debido a la ausencia de Mariló, gran amiga de la cantante.

Este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, Antonio Rossi, apodado por sus compañeros como 'El Pantojólogo', ha revelado el motivo por el que Mariló no acudió al concierto celebrado en la capital extremeña.

"No hay mala relación entre Mariló y Agustín Pantoja, todo lo contrario. Todo pasa ahora por Córdoba. Sí es cierto que el hermano de Isabel está preocupado porque ahora el foco esté puesto en Mariló y no en la gira de conciertos que está ofreciendo su hermana. No quiere que las dos aparezcan juntas, prefiere que vayan en coches separados", ha recalcado el colaborador del matinal de Telecinco.

Asimismo, Rossi ha contado por qué Mariló no acudió al evento: "Este concierto lo cerró Agustín Pantoja y lo que ha hecho es no reservar tantas entradas como otras veces. Por eso, Mariló no ha ido al concierto. Ella va a decir que tiene que trabajar y no puede ir a todos los conciertos de la gira, pero no es así".

Por su parte, Adriana Dorronsoro ha apuntado: "No entiendo a Agustín porque ya no se comenta si ha ido Mariló o por qué. Ahora lo que se comenta es si a Isabel le ha ido bien o mal en el concierto, al menos aquí". Alessandro Lecquio, sin embargo, ha ido más allá al cuestionar si esta decisión la ha tomado Agustín Pantoja por su cuenta o si la había consultado con la tonadillera; a lo que Rossi ha respondido que "Isabel está al tanto de todo esto".

"Recordemos que Isabel dijo hace un tiempo que de la única persona que se fiaba era de Agustín", ha rememorado el conde. Finalmente, Antonio Rossi ha concluido: "Hay una buena relación, pero esto ha sido todo obra del hermano de Isabel Pantoja".