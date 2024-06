Mariló y su familia rompen la relación con Isabel Pantoja y su hermano y "nunca volverán a un concierto", según Antonio Rossi

Desde que Isabel Pantoja dio comienzo a su gira por el 50 aniversario de su carrera artística, los focos han vuelto a ser parte de su vida. Por ello, los medios de comunicación se han hecho eco de la amistad de la cantante con Mariló.

Tal como ha apuntado este jueves Antonio Rossi en el Club Social de Vamos a ver, cuando la cantante comenzó a tener algunos problemas de salud derivados de su actividad profesional, el clan pensó en pedir ayuda a Mariló, gerente de una clínica oftalmológica en Córdoba.

Desde entonces, ha sido habitual ver a la tonadillera acompañada de Mariló en diferentes ocasiones: tanto en paseos cotidianos como en los conciertos, a los que la cordobesa asiste como una de las invitadas de la protagonista. Sin embargo, Antonio Rossi ha revelado que la relación entre Agustín Pantoja, hermano de la cantante, y Mariló no sería tan idílica.

"No sé si llamarlo celos, pero Agustín no soporta el protagonismo positivo que ha adquirido Mariló. Es decir, todos hemos hablado bien de Mariló, de lo educada que ha sido, lo bien ha respondido, lo feliz que se le ha visto con Isabel en las fotos... pues esto Agustín no lo soporta", ha señalado Antonio Rossi.

"Agustín quiere evitar que Mariló e Isabel salgan en las fotos juntas, cada uno que saque sus conclusiones. No quiere que se les vuelva a fotografiar, evitar que entren y salgan del hotel juntas, evitar cualquier opción que focalice los conciertos de Isabel en la nueva amiga que le hace feliz y con la que se le ve", ha agregado el colaborador del matinal.

Por su parte, Sandra Aladro ha señalado que Mariló tampoco acudirá al concierto que la tonadillera tiene programado en Almería. Finalmente, en exclusiva, Rossi ha señalado que tanto Mariló como su familia han decidido apartarse de Isabel Pantoja y su entorno: "Todo está decidido por Mariló y su familia. No van a dejar a Isabel de lado en cuestiones médicas, pero sí dejarán la amistad".