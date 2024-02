Marieta revela de lo que se arrepiente de su paso por 'La isla de las tentaciones 7': "Quiero muchísimo a Álex y no quiero hacerle daño"

Marieta es una de las participantes más llamativas de La isla de las tentaciones 7, pues no solo fue la primera en ser infiel a su pareja, Álex, sino que sus comentarios en la hoguera son de lo más crudos. Sin embargo, a pesar de sus actitudes en el programa, tiene claro que hay cosas de las que se arrepiente y otras que no.

Este domingo, durante El debate de las tentaciones, la participante contó que no se arrepentía de liarse con Sergio, su tentador granadino, pues tenía "sentimientos".

"En mi relación siempre había muchos altibajos, él tenía muchos celos, yo era muy independiente. Yo trabajaba en la discoteca, a él no le gusta el mundo de la noche", explicó en plató. "Todo el rato eran muchísimas discusiones, era echarme en cara 'no eres cariñosa'...".

Entonces, Makoke le dijo que había dicho "cosas hirientes" que estuvieron fuera de lugar. Y es que las palabras que más le afearon las colaboradoras presentes en plató, y el propio Álex cuando las vio en la hoguera, fue que dijo que él no iba a acostarse con ninguna "porque no se le levanta".

Entonces, Marieta afeó que él también había hecho declaraciones feas: "Le pintáis de santo y de santo no tiene nada". "No tiene ninguna justificación. ¿No te arrepientes?", le preguntó Makoke.

"Yo me puedo arrepentir porque soy honesta y le quiero muchísimo y no quiero hacerle daño, pero yo estoy con mis amigas hablando de mi relación", se justificó Marieta, en referencia a que estas palabras las hizo en la habitación hablando con el resto de chicas.

Adrián, amigo de Álex presente en plató, le dijo a la participante que no entendía cómo había podido ser infiel en dos días cuando él lo había dejado todo por ella y hablaban hasta de boda.

"A lo mejor mi relación no estaba tan bien como pensaba. A lo mejor durante la relación he ido desenamorándome, llegué, me hizo gracia Sergio y p'alante", sentenció ella.