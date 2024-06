Marieta, finalista de 'Supervivientes, decepcionada con Miri: "Esperaba un mensaje"

Este viernes, Marieta, recién salida de Supervivientes, ha acudido al plató de Así es la vida para responder a las preguntas de los colaboradores. La exconcursante ha hecho su entrada con gracia y alegría, exclamando: "Hombres de España, he vuelto". En tono distendido, la joven ha revelado que, tras su regreso, está "comiendo mucho".

Sobre los rumores de un posible romance con su compañero de concurso, Rubén Torres, ha sido clara al asegurar que mantienen "un amor odio" y ha desmentido cualquier vínculo amoroso. "No soporto su tono de voz", ha bromeado.

Durante la entrevista, Suso Álvarez no ha escatimado en elogios hacia la exparticipante de La isla de las tentaciones, destacando que "entró más tarde y lo tuvo más difícil".

Por otro lado, Marieta ha expresado su desencanto con Miri, otra participante del reality, por no haberse puesto en contacto con ella: "Estoy decepcionada con Miri porque no he recibido ningún mensaje de ella".

Ante la pregunta de si debería haber sido ella quien escribiera primero, ha respondido: "Yo he llegado más tarde. No estoy enfadada, pero me esperaba un mensaje".

Finalmente, Marieta ha comentado sobre el vencedor del programa de Honduras, Pedro García Aguado, manifestando su alegría por su triunfo: "Me parece muy bien que haya ganado Pedro. Yo lo quiero mucho".