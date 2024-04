Marieta estalla contra Ángel Cristo en 'Supervivientes' tras el ataque a 'LIDLT': "En lo otro se va a engañar parejas"

Marieta y Ángel Cristo no están llevando la mejor de las amistades en Supervivientes, después que la de "las patillas" desembarcara en Honduras dos semanas antes. Durante la noche del jueves tuvieron un enfrentamiento en la Palapa.

"Creo que deberias hacer más supervivencia y menos belleza. Esto se llama Supervivientes y lo otro La isla de las tentaciones, en lo otro se va a engañar a las parejas", le dijo Cristo a la joven en la playa horas antes.

Marieta no se tomó nada bien las palabras del hijo de Bárbara Rey y no dudó en responder enfadada y vociferando: "¿Te estoy molestando yo a ti? No vengas aquí a molestarme, ¡hago lo que me da la gana!".

En directo, Marieta tuvo una gran respuesta que fue muy aplaudida entre el público: "He ido a La isla y estoy orgullosa de ello. He hecho lo que me ha dado la gana porque para eso soy una mujer libre que hace lo que le da la gana".

Jorge Javier Vázquez aprovechó para bromear con la situación. "Me da coraje porque no puedo ir a La isla de las tentaciones por edad", confesó. "Pero no a presentarlo, a participar", recalcó, desatando las risas de Marieta y Claudia, que también participó en la sexta edición.