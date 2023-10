Mariángel Alcázar confiesa que tiene un vestido de novia, pero no tiene pareja: "Igual me lo pueden poner de mortaja"

El auge de las bodas entre los rostros famosos de nuestro país ha supuesto que las secciones de crónica social de los matinales se llenen de vestidos de novia. Sin embargo, este viernes, la periodista Mariángel Alcázar ha dejado boquiabiertos al resto de sus compañeros de Vamos a ver.

La periodista, bajo la atenta mirada de Joaquín Prat, ha destacado que ella cuenta con un vestido de novia en su armario, pero ni siquiera tiene una pareja ni expectativas de una boda próximamente.

"Mariángel no tiene fecha ni lugar de boda y tampoco tiene contrario o contraria... Lo que sí tiene es vestido", ha destacado el presentador del matinal de Telecinco mientras, en pantalla, se mostraban las imágenes del traje que posee la reportera.

"Esta foto viene a atestiguar que esta mujer previsora compró de saldo su vestido de novia antes de tener intención de casarse", ha agregado Prat, a lo que Alcázar, siguiendo el humor de su compañero, ha agregado: "Me falta el ramo y la pareja. No me he casado, tengo edad de haberme divorciado tres veces, pero deja que mantenga esa ilusión".

Asimismo, la periodista ha agregado que, en caso de no casarse nunca y no usar el vestido para esta ocasión, siempre se lo podía "poner de mortaja". Finalmente, Mariángel Alcázar ha sentenciado: "Debes tener siempre en la vida a alguien que te quiera, te necesite y te desee. Lo puedes tener todo en uno o por separado".