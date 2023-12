Entrevista

María Verdoy tiene la mirada ilusionada. Dentro de muy pocos días se pondrá al frente de un Socialité renovado con el que recorrerá la vida de los famosos patrios e internacionales. Observándola desde la distancia se le percibe contenida pero feliz. No es para menos, los directivos han pensado en ella para continuar con un formato que promete seguir la misma línea que hasta la fecha, pero con la impronta de esta valenciana que, por fin, ha aprendido a quererse.

¿Qué espera de 'Socialité'?Principalmente, quiero contagiar mi ilusión a la gente que está al otro lado y poder corresponder a quienes han confiado en mí para ponerme al frente de este programa. Soy consciente de la responsabilidad y del compromiso que supone presentar este programa, por lo que espero estar a la altura.

¿Teme las críticas?Voy a intentar no hacerles demasiado caso. Este año, cuando presenté 'Fiesta de Verano', entendí que no puedes gustarle a todo el mundo y que estar expuesta en primera línea genera todo tipo de comentarios. Eso sí, me gustaría que la gente supiera que yo soy fan de 'Socialité', que lo he sido siempre y más con una presentadora tan icónica como María Patiño. Es carisma puro y me lo he pasado como una enana viéndola presentar. Con esto quiero decir que entiendo a sus seguidores: yo también la voy a echar de menos. Si pido una oportunidad es para que me dejen dar lo mejor de mí y que juntos vivamos este cambio. Somos muy diferentes, pero creo que, si me conocen, me pueden coger cariño también. Yo voy a darles todo el mío.

"Emma es casa y así me lo ha hecho sentir"

¿Ha podido hablar con Patiño y Nuria?

Sí, he hablado con ambas. Nuria es una persona muy importante para mí, es mi hermana televisiva, fue mi mentora en 'Cazamariposas' y es mi referente. Nuria me enseñó a vivir la prensa del corazón con un espíritu más informal, más gamberro, y la quiero muchísimo. Es mi amiga y sé que las cosas le van a ir bien porque se lo merece.

¿Se puede tener amigos en la tele?Sí, claro. Ella es un ejemplo de que en la tele se puede hacer amigos, igual que en cualquier otro tipo de profesión. Llevo haciendo amigos desde que empecé y estoy muy orgullosa de ello.

La periodista deja atrás su etapa en el programa 'Fiesta'. TELECINCO

Para muestra, su despedida lacrimógena de FiestaFue uno de los momentos más emotivos de mi vida personal y profesional. Fueron muy especiales en mi despedida. Emma es la persona más generosa que he conocido en televisión y siempre hemos tenido una conexión muy especial, Emma es casa y así me lo ha hecho sentir. En ese equipo dejo a gente muy querida y con la que he compartido todo tipo de momentos durante todo este tiempo. Cuando no he estado bien, una mirada de mi compañero de enfrente me servía para recuperarme y comerme el mundo. Me siento muy afortunada por haber pertenecido a la familia de 'Fiesta' y de haber conocido a personas como Frank Blanco, que se ha convertido en mi confidente. Lo sabe todo de mí.

Cuando era pequeña y soñaba con ser periodista, ¿pensó que lograría cumplir tantas metas?En absoluto. Nunca he sido ambiciosa, por lo que te puedo asegurar que, por ejemplo, presentar 'Socialité' es la recompensa al esfuerzo y al trabajo. No concibo trabajar a medio gas, si me meto en un proyecto es para darlo todo porque me gusta mucho mi trabajo.

¿Qué le dicen en su casa?Ellos son los que me recuerdan que me lo merezco. En lugar de ponerme los pies en la tierra, me hacen soñar e ilusionarme porque a mí me cuesta reconocerme méritos. No gestiono bien los halagos y he tenido que trabajar duro para no dudar de mí.

"Además del maravilloso momento profesional que estoy viviendo, he aprendido a quererme y ahora soy muy feliz"

¿Es inseguridad?

No, creo que no es inseguridad. La realidad es que creo que siempre me ha costado creer en mí.

¿Convive bien con la fama?Sí, porque a mí no me ha cambiado y, me arriesgo a decírtelo, no lo hará nunca. La fama resalta partes de ti que ya tienes, no te hace otra persona. Si eres alguien que no se cree por encima de nadie, el reconocimiento no te va a transformar.