María rechaza a su cita en 'First Dates': "No podía soportar su olor"

"Solo he estado enamorada de mi marido y me entregué totalmente a él. Tuve la desgracia de que se me fue joven", afirmó María al llegar a First Dates, donde fue recibida por el presentador, Carlos Sobera.

"Mi ilusión era verte en persona", admitió la comensal al verle. "Vengo al programa buscando un Carlos Sobera, aunque sé que estás muy solicitado. Me gusta el estilo de hombre como tú", le dijo al vasco.

Su cita fue Pascual, que comentó en su presentación que "todos los días me como una cabeza de ajo porque me evita dolores de cabeza, reumáticos, malestar… muchos problemas".

Carlos Sobera y María, en 'First Dates'. MEDIASET

"Se me van todas las mujeres porque quizás trabajo demasiado y tengo mucho estrés", añadió el reparador de electrodomésticos, que pasó a conocer a María.

Esta, nada más saludarle, comentó: "Cuando se ha acercado a mí, le he notado enseguida que olía a ajo, y es un olor que no puedo soportar. Una persona que transpire por sus poros de la piel el olor a ajo, lo detesto".

Ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y Pascual reconoció que "Me ha gustado mucho su presencia y su físico. Tiene los ojos muy expresivos".

María y Pascual, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero a María le seguía rondando el olor a ajo por la mesa: "No fuma ni bebe, pero tiene un aliento que transpira a ajo, lo detesto. Ha sido una cena amena con una persona sincera, pero no era de mi agrado", confesó la soltera.

Al final, el aroma a ajo hizo que su cita fracasara, pese a que Pascual sí que quiso tener una segunda cita con María. Pero ella, prefirió no volver a quedar: "No es el tipo de hombre que busco".