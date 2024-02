María Pombo se sincera con Jesús Calleja: "Las redes pretenden crear un personaje de las Pombo que no es"

María Pombo y su hermana, Marta Pombo, fueron las invitadas de Jesús Calleja en el programa de Planeta Calleja. Las hermanas y el montañista visitaron la Patagonia, donde compartieron risas, pero también momentos más serios.

Uno de esos momentos fue cuando María se sinceró con el presentador sobre las críticas de la gente, sobre todo en temas como la política. "Tengo tres millones de personas que sé que me conocen a la perfección y saben que no soy una persona clasista", le aseguró a Calleja.

"Saben que no me da miedo mancharme, ni que me da miedo cagarla, ni salir fea. No puedo pretender gustar a todo el mundo", explicó. Eso sí, aseguró estar muy molesta porque las redes pretendan "crear un personaje de las Pombo que no es".

María volvió a repetirle a Jesús lo que ya dijo en su documental para Amazon Prime Video: "Me definen como una persona que no soy y me tengo que justificar siempre".

Finalmente, las hermanas Pombo también añadieron que no tuvieron una vida de lujos en su infancia y que no entendían el motivo por el que las tachaban de 'pijas'.