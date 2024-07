Este miércoles, la revista Semana ha desatado un gran revuelo con su portada, en la que Belén Esteban aparece bajo el titular "He bloqueado a las Campos". Aprovechando la presencia de la colaboradora en el plató de Ni que fuéramos, el programa ha comenzado su emisión hablando sobre Terelu Campos.

María Patiño, quien compartió pantalla con la hija de María Teresa Campos en el docu-reality Sálvese quien pueda, recordó su experiencia junto a otros televisivos como Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Víctor Sandoval. El formato se desarrolló en dos localizaciones, México y Miami. Patiño relató un episodio específico en esta última ciudad, donde su compañera le hizo una inesperada confesión. "Me dijo que solo confiaba en mí, no en los demás", ha afirmado.

Ante esta revelación, Esteban, visiblemente molesta, interrumpió a la presentadora para recalcar que ella era quien acompañaba a Terelu hasta altas horas de la noche. "¡Si yo me quedaba con ella hasta las tantas!", replicó con ímpetu.

Patiño hizo caso omiso y continuó su testimonio relatando un incidente a bordo de un barco con El Puma. "Terelu estuvo muy puteada por compañeros como Kiko Matamoros. No había un sentimiento feo hacia Belén o Lydia. El día del barco con El Puma cambió todo. Todos hicimos una crítica a Terelu, yo acabé llorando y ella me dijo: 'Tranquila, que yo sé que tú no eres igual", ha relatado.

Asimismo,, la gallega relató que, durante el viaje, se percató de que la malagueña tiene "muchísimos miedos", lo cual le generó una profunda empatía hacia ella. "Es una persona muy dependiente", ha expresado.

Finalmente, al debatir sobre la relación de Terelu con 'La princesa del pueblo', Patiño argumentó: "Yo me tomo copas con gente que no es mi íntima amiga". A lo que Esteban le respondió tajantemente. "Perdona que te diga, pero yo conozco a Terelu desde hace 24 años. ¿Tú no quieres ver que es mi amiga? Pues no lo veas", concluyó la de Paracuellos.