Este martes en Ni que fuéramos, se ha emitido un adelanto de otra de las partes de la entrevista con Marta Riesco. La reportera confesó haber sentido "muchísimo rencor hacia Sálvame" y sus colaboradores, señalando especialmente a María Patiño.

Y es que durante la charla, la periodista recordó que en Socialité la presentadora elaboró una lista de más de 20 hombres y cuestionó con cuáles de ellos había tenido relaciones.

Ante estas declaraciones, Patiño ha decidido pedir perdón públicamente y asumir su parte de culpa: "Para mí sería muy fácil decir lo que hacen muchos presentadores (...) pero como yo sí me implico en lo que hago. Evidentemente, puede llegar a tener parte de razón".

La televisiva ha continuado con una disculpa directa hacia Riesco: "Si te ha molestado, yo te pido disculpas de corazón, aunque yo no tengo una responsabilidad directa en los contenidos". Además, ha añadido: "Una presentadora no está siempre para lo bueno, también lo está para lo malo, así que me hago responsable".

La presentadora ha concluido su discurso afirmando que el próximo lunes pedirá perdón personalmente a Riesco, cuando esta acuda al plató del formato.