María Patiño elogia el papel de María José Suárez en '¡De viernes!': "Lo clavó"

La reciente entrevista de María José Suárez en ¡De Viernes! ha generado un torrente de comentarios por parte de la prensa rosa. La modelo, quien enfrenta una polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras descubrir una infidelidad con Valeri, una prostituta que le detalló el engaño a través de un correo electrónico, utilizó su aparición para defenderse y clarificar su versión.

Durante el programa, la sevillana enfatizó que su relación con Escassi no era abierta y expresó su profunda decepción hacia él, subrayando que no esperaba tal traición.

Este lunes, su intervención ha sido elogiada en Ni que fuéramos por varios comentaristas por su firmeza y claridad. Así, María Patiño ha alabado la actuación de la andaluza: "Dio una lección de que cuando se cuenta la verdad y miras a cámara no hay nada más que añadir. Lo clavó".

La presentadora ha resaltado su sinceridad, destacando que Suárez no vaciló en ningún momento a pesar de las constantes interpelaciones de los colaboradores del programa. "Yo pensé que ella iba a titubear, pero en absoluto", ha expresado.

En una línea similar, Kiko Matamoros también ha valorado su papel: "Me parece que estuvo impresionante. Hace tiempo que no veía que se cuestionase tanto a alguien en un plató de televisión". El tertuliano ha añadido que la modelo "argumentó perfectísimamente" y ha señalado que, aunque podría tener razones para emprender acciones legales, Suárez prefiere dejar el escándalo atrás para no afectar su carrera profesional.

Por otro lado, Belén Esteban no ha dudado en criticar a sus excompañeras de cadena: "Ángela Portero y Terelu Campos estuvieron fatal. Patricia Pérez, lo digo con todo mi cariño, pero también".