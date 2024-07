La esperada participación de María Patiño en La Velada del Año IV, organizada por Ibai Llanos, generó un aluvión de preguntas entre los espectadores que seguían el evento en streaming. Aunque inicialmente se esperaba que, junto a Marina Rivers, Patiño fuera una de las principales figuras del programa, su ausencia en el inicio del evento causó sorpresa y especulación.

En lugar de Patiño, fue Cristinini quien apareció ante el público. Horas más tarde, por fin aparecía Patiño realizando entrevistas a personalidades como ElXokas, El Rubius o AuronPlay desde una zona más tranquila del Estadio Santiago Bernabéu.

Este lunes, Javier de Hoyos ha sido el encargado en abordar el tema en la publicidad de Ni que fuéramos, atendiendo a las insistentes preguntas de los seguidores en YouTube, Twitch y redes sociales.

Ante los rumores de un posible conflicto con la presentadora de Grand Prix, la comunicadora ha sido contundente. "La vi por primera vez con Belén Esteban en los Premios Ídolos. En la velada estuve hablando con ella y bien", ha asegurado, despejando cualquier tipo de polémica.

Sobre el inesperado giro en la organización, Patiño ha añadido: "No tengo ni idea de nada. A mí la directora me dijo 'Mira, María, hay un cambio de planes y vas a estar con Yuste y vas a entrevistar a determinadas personas'. No le di la mayor importancia".

Lejos de sentirse afectada por la modificación, la tertuliana considera que fue una gran oportunidad para ella. "Creo que el cambio fue positivo para mí. Lo digo de verdad. Yo ahí podía desarrollar un poco más mi profesión que el hecho de abordar preguntas vinculadas a los combates", ha comentado.

Finalmente, ha concluido con una valoración favorable de su desempeño: "Yo no me puse a ver si estoy más tiempo en pantalla o menos. Mi misión era estar a la altura. Me encantó aprender más de cosas que desconocía".