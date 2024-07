María José Suárez, contundente sobre las preferencias sexuales de Escassi: "No le veía capaz"

Semanas después de que se confirmase la Ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue dando de qué hablar. El jinete se sentaba en el plató de ¡De Viernes! y reconocía haber tenido una relación abierta con la modelo. Sin embargo, ahora ha sido el turno de la Miss España, quien se ha sentado en el programa de Telecinco para dar su versión.

María José Suárez ha contado toda la verdad sobre su relación con Escassi y ha asegurado haberlo pasado tan mal que llegó a bloquear al jinete en el móvil el pasado 21 de junio. Ese mismo día la modelo habría recibido un mail de Valeri, la mujer con la que Álvaro le habría sido infiel. Suárez describe su relación con el jinete como una "historia sucia" y asegura que nunca se habría imaginado tener que estar en una situación como esta.

"Me ha dolido la traición, la mentira, me ha dolido el querer ganarse el aplauso fácil. Me está provocando, soy la víctima, es un tramposo", apunta la Miss España, quien ha reconocido que han tenido "una relación muy bonita de tres años" en la que no ha habido "idas y venidas".

"Justifica su infidelidad diciendo que teníamos una pareja abierta", asegura María José, quien también ha revelado que muchos hombres se han puesto en contacto con ella por Instagram para contarle que han tenido una relación con el jinete.

"Cuando me decía que había estado con todo no me lo creía. No lo veía capaz. La fama que tenía era de mujeriego. Me ha dicho que ha estado con chicas, chicos, travestis, transexuales... No me lo imagino con un hombre. ¿Qué tiene de malo? ¿Que soy antigua?", se preguntaba la modelo.

2 rupturas y un bloqueo

María José Suárez ha desmentido en contadas ocasiones que su relación estuviese llena de idas y venidas. "No lo hemos dejado nunca, no me he enterado de nada. Sabía que esto podía pasar, sabía donde me metía. No estaba con él por su dinero ni por exposición. Me ha regalado dos anillos de compromiso. Era una relación en la que estábamos muy a gusto, todo el mundo decía cómo había cambiado. Ha engañado a toda España", explicaba.

"Que se siente y diga que lo he pillado en una mentira y que me pida perdón públicamente. No le controlo. No soy controladora. A otras novias que ha tenido no le daba igual, yo le dejaba hacer", continuaba diciendo Suárez.

La relación terminó el pasado 23 de mayo, momento en el que la Miss España se enteró de que el jinete le había sido infiel. Álvaro intentó intentado reconquistarla en el crucero que hicieron antes de comunicar la ruptura. Sin embargo, poco después de regresar, el 22 de junio, Suárez recibió el correo que la dejó en shock.

"Me dice que la persona con la que estoy no es lo que creo. Me cuenta información que a mí me deja en shock. Se ha dicho que a mí me molestaba que era una chica trans y no. A mí me molestan cosas que hace con él porque me resulta extraño ver a mi pareja en determinadas situaciones", confesaba la empresaria en Telecinco.

Además, María José Suárez también se pronunciaba sobre la incipiente relación entre Escassi e Hiba Abouk. "Dice que soy el amor de su vida y al día siguiente salen las imágenes con ella. Mi familia lo ha pasado muy mal", concluía.