María Jesús Ruiz, destrozada, conoce por qué su madre no tiene relación con ella y su marido: "A crueldad no le gana nadie"

Hace una semana, la modelo y ex Miss España 2004 María Jesús Ruiz contó desolada en Fiesta que la felicidad que siente por haberse casado con el que ahora es su marido, Curro, es parcial, pues ni su madre ni hermanos le aceptan en la familia.

En el programa le preguntaban a María Jesús sobre si su madre estuvo en su reciente boda en Ponferrada, celebrada tras un desfile y de forma sorpresa. "A mi madre... no quiero entrar porque es muy doloroso para mí, pero no acepta a Curro", señaló.

"Curro empezó con mala pata. Él tenía miedo de que le dejara, porque estaba casado al principio. Es una persona que no le gusta la tele ni los medios", explicaba ella, justo antes de echarse a llorar, sobrepasada por la emoción.

Una semana después, ella misma en directo escuchó por qué su madre no tiene relación con ella y su marido. "A día de hoy, a mis 62 años, solo una persona que me ha faltado el respeto de la manera más cruel y no voy a permitirlo. Automáticamente desaparece de mi vida", dijo Juani sobre Curro, el marido de su hija.

"Fue una falta de respeto grave. Lo he recibido en mi casa y se ha pasado lo que jamás, en mi vida, se ha pasado nadie conmigo y con mi otra hija", aseguró la mujer, que señaló que todo esto María Jesús "lo sabe y lo ha permitido".

La modelo, completamente destrozada, respondió a su progenitora, de la que dijo que, "a crueldad, no le gana nadie". "Yo jamás, en mi vida, voy a hablar mal de mi madre, pero te puedo decir que, quizás, para que te respeten, tienes que respetar. Es una relación complicada porque yo estoy en medio, ella nunca la aprobó".

Sobre el hecho al que se refiere su madre, señaló: "Sé del hecho al que se refiere y al que se aferra fue por teléfono, pero la relación estaba totalmente rota desde mucho antes, desde el principio. Ella no respeta mi decisión de perdonar a Curro".