María Hervás, en 'El Hormiguero': "Llegué tarde a una función de teatro porque estaba haciendo el amor con mi pareja"

María Hervás fue la última invitada de la semana de El Hormiguero, donde presentó nuevo proyecto teatral, Second Woman. Se trata de una única función en la que Hervás estará durante 24 horas seguidas sobre el escenario.

Esta experiencia teatral podrá disfrutarse dentro del Festival Grec de Barcelona el 6 y 7 de julio y la presentará en Sevilla en octubre y también lo hará en Madrid en noviembre.

"Es muy fuerte, voy a estar desde las 18:00 horas del día 6 julio hasta las 18:00 horas del día 7", comentó la actriz.

Pablo Motos le preguntó que qué le haría perder el romanticismo con una pareja: "Soy esteta (persona que considera el arte como un valor esencial) y me gusta la belleza", contestó Hervás.

"Pero si la persona no tiene una mirada poética de la vida, no me gusta. Tampoco si trata mal a un camarero en un restaurante. No me gustan las personas desconsideradas", añadió la invitada.

El presentador quiso cambiar de tema y quiso que la actriz contara el motivo por el que llegó tarde en una ocasión a una obra de teatro que estaba haciendo en Madrid.

"Resulta que cambiaron la hora de la obra y no me di cuenta. Llegué 15 minutos tarde a la función porque estaba haciendo el amor con mi pareja", recordó.

Hervás explicó que "estábamos en ese momento y el teléfono no paraba de sonar. Paré, miré y vi que era el productor. Me preguntó que donde estaba porque quedaban 20 minutos para que empezara la obra".

"Me duché y me fui corriendo al teatro, que estaba cerca de mi casa y solo llegué cuarto de hora tarde, pero hice la función muy guapa", comentó entre risas la actriz.