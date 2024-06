La divertida respuesta de María Galiana en 'La Resistencia' a la pregunta del sexo: "Mis nietos me regalaron un Satisfyer"

La muerte de Herminia puso el broche final a Cuéntame tras 22 años en emisión. María Galiana, su intérprete, ha sido una de las actrices más reconocidas de la serie y con su fin se ha embarcado en un nuevo proyecto, la obra de teatro La reina de la belleza, del cual ha ido a hablar a La Resistencia.

"He dejado de ser abuela en la ficción. Ya es agua pasada, ya se terminó. Las cosas tienen su final y a Cuéntame le llegó el suyo", le comentó a David Broncano, asegurando así que con este nuevo trabajo está dejando en un segundo plano su título de 'abuela de España'.

La visita de Galiana al programa de Movistar + ha contado con todo tipo de temas de conversación. La actriz aseguró que actualmente se encuentra en una etapa tranquila en su vida y que ni siquiera Juan y Medio la llama para buscarle un novio. Con estas declaraciones, el presentador aprovechó para preguntarse sobre uno de los temas estrellas del programa: cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones sexuales.

"¡No! La última vez que estuve aquí ya te aclaré cómo solucionaba yo el asunto. ¿Te acuerdas?", le respondió la intérprete y aprovechó para recordar un dato que dijo en su anterior visita: "Me preguntaste qué me iban a echar los Reyes y yo te dije que un Satisfyer".

"Mis nietos me regalaron dos cosas. Eso y un reloj por si me caigo, de esos que tienen GPS", prosiguió Galiana con su respuesta. "Si estás mucho rato usando el Satisfyer, puedes ver qué hora es. Hay veces que eso te nubla el criterio y ya no sabes si es de noche o de día", añadió el presentador de manera jocosa para relacionar ambos regalos.

Los nietos de María Galiana sabían que ese Satisfyer iba a tener kilómetros. No está mal pensado el segundo regalo. #LaResistencia pic.twitter.com/6AnJeBCGaw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

Una historia que fue aplaudida tanto por el público como por el propio David Broncano, quien también quiso repetirle la pregunta sobre el dinero que tiene en el banco. "Esa ya te la contesté también", le respondió, a lo que este le insistió: "Pero han pasado cuatro o cinco años, María". "Sí, claro, en eso estaba pensando yo. Para que se enteren mis hijos", sentenció Galiana entre risas.