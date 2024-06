María Galiana relata lo que vivió con la reina Sofía en un restaurante en el que les sirvieron pescado congelado: "Tiene bastante aguante"

La actriz María Galiana, conocida por el papel de Herminia en la serie Cuéntame, ha acudido a La resistencia para promocionar la obra de teatro La reina de la belleza. La intérprete ha contado la situación que vivió en un restaurante junto a la reina Sofía.

"Yo he conocido a la reina emérita sobre todo", comentó la actriz en el programa de David Broncano, donde contó que la propia reina le desveló que la veía "todos los jueves" y que fue a verla al teatro.

Pero Galiana explicó que también ha comido con la reina Sofía en dos ocasiones. "Una vez en el Casino de Madrid. Pero aquí entre nosotros, no te quiero decir el menú. Pescado congelado", desveló en la entrevista.

También vaya huevazos poniendo pescado congelado a María Galiana y la reina Sofía. Esta reseña es para que salga en Google #LaResistencia pic.twitter.com/fKEqv5MGy6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

David Broncano quiso saber cuál fue la reacción de la reina, a lo que la actriz respondió asegurando que "es muy austera, extraordinariamente austera".

"Es vegetariana también, bueno lactovegetariana, no come carne, porque el pescado congelado sí lo comió", aseguró la intérprete, que añadió que en esa comida les pusieron "una especie de bazofia rara de verduras".

"¿Y la reina de España no dio un golpe en la mesa y vinieron y trajeron al cocinero y lo echaron por la ventana?", quiso saber el presentador. "No, no. Es mucho más adusta la cosa de lo que parece", comentó María Galiana.

Broncano quiso saber si, entonces, la reina emérita no se quejó de nada, a lo que la actriz respondió negativamente. "¡No! ¡Qué va! ¡Madre mía, tiene bastante más aguante que yo!", expresó la que dio vida a Herminia. "Sí tiene aguante sí", añadió el presentador, tirando de su característico humor.