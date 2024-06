María Galiana opina abiertamente sobre el juicio de Imanol Arias y Ana Duato

Los actores Imanol Arias y Ana Duato, conocidos por sus papeles de Antonio y Merche en la serie Cuéntame cómo pasó, han vuelto a acaparar los focos esta semana a raíz del juicio contra ambos que arrancó en la Audiencia Nacional por presuntos delitos fiscales a través de estructuras opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria. Su compañera en la serie, la actriz María Galiana (Herminia en la ficción), ha opinado abiertamente en una entrevista en el programa Espejo Público sobre las acusaciones que pesan sobre ellos.

Durante su entrevista con Susanna Griso, la veterana actriz ha hecho un repaso sobre su vida, su dura infancia y su carrera interpretativa. Ahora, con 89 años, la también ganadora de un Goya se vuelve a subir a las tablas de un teatro para representar la obra La reina de la belleza.

Ante el juicio de Ana Duato e Imanol Arias, Griso también ha querido preguntarle a su compañera de reparto en Cuéntame qué opinaba al respecto. "¿Cómo estás viviendo el juicio de Imanol Arias y Ana Duato? ¿Lo estás sufriendo? ¿Te cuesta verles?", ha querido saber la presentadora.

"Hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época. Todos los años, y mira que son 8 años los que llevan en esta situación, pero siempre a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos", ha valorado Galiana.

En opinión de la actriz, tanto Duato como Arias "han tenido la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo, de esa persona que se supone que por lo visto había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él", ha asegurado.

Al preguntarle Susanna Griso si hablaba mucho con ellos, María Galiana ha respondido que "ahora no". "El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de Cuéntame. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más", ha zanjado.

En el caso de Imanol Arias, el actor abonó el pasado 3 de junio casi 275.000 euros para terminar de saldar su deuda con Hacienda antes de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptó haber cometido fraude fiscal a cambio de una condena de dos años de prisión por la que no entrará en prisión.

El acuerdo alcanzado, al que ha tenido acceso Efe, incluye la propuesta de suspender la entrada a prisión del actor a cambio del pago de una multa de 25.000 euros, a lo que no se ha opuesto el fiscal.

Por su parte, Ana Duato, que también ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada, se sigue enfrentando a una petición del fiscal de 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros acumulado por cuotas supuestamente defraudas del IRPF de siete ejercicios, los de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tanto Duato como su esposo, Miguel Ángel Bernardeau, productor de Cuéntame cómo pasó, han alegado en el juicio que no son responsables del fraude fiscal que se les imputa y han pedido su anulación para evitar la "pena de banquillo". Sin embargo, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha opuesto a esta petición y ha mantenido por el momento su acusación por delitos fiscales.

El juicio se reanudará el martes 11 de junio con las declaraciones de los siete acusados que han llegado a pactos con el fiscal, entre ellos Imanol Arias, mientras que Ana Duato prestará declaración el miércoles. Posteriormente lo harán los demás procesados, entre ellos el dueño del despacho Nummaria, el abogado Fernando Peña, para quien la Fiscalía pide la mayor pena, 298 años de prisión.