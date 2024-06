María Galiana: "En el cine, como los guionistas son tan jóvenes, se olvidan de las personas mayores"

María Galiana es una de las actrices más laureadas de nuestro país y, aunque ella misma rechace este calificativo, por su papel como Herminia en Cuéntame cómo pasó se ha convertido en la 'abuela de España'. Este viernes, la actriz ha visitado el plató de Espejo Público, desde donde ha hecho un repaso por su vida personal y profesional.

Susanna Griso ha comenzado su entrevista por el año 1935, en el que nació María Galiana que, además, ha recordado que "ese año, el Betis (su equipo) ganó la Liga". Además, la presentadora ha reconocido el "meritazo" de Galiana por "subirse a las tablas con 89 años. A mí me da la impresión de que debo tener menos, no sé. Yo no me hago a la idea de que el año que viene cumpla 90".

"Mi infancia no fue muy alegre. Soy hija única, pero de una familia muy modesta económicamente, no eran obreros, pero mis padres eran oficinistas. Yo no recuerdo una infancia especialmente feliz. A lo mejor podía haberlo pasado mejor, pero yo no me daba cuenta de las circunstancias más o menos duras que estaba atravesando", ha desvelado Galiana, que tuvo que pasar su infancia durante la Guerra Civil y la posguerra: "Yo era una niña que estaba en el colegio, se hacía un viaje al extranjero y no podía ir. Yo no lo consideraba algo difícil, es solo que no me ha tocado".

"Soy una persona seca, dura de carácter porque mis padres fueron así conmigo"

Seguidamente, el matinal ha mostrado a Galiana una fotografía suya junto a una mujer: "No reconozco a esta persona que está a mi lado". Sorprendida, Susanna Griso ha asegurado que su equipo le había afirmado que se trataba de la hija de la actriz, pero, entre risas, esta lo ha desmentido: "No, mi hija no es. No la reconozco".

"Soy una persona seca, dura de carácter. Probablemente es porque mis padres fueron así conmigo. Mi padre se preocupaba de que yo me formase, pero no lo recuerdo cariñoso. Mi madre era una mujer muy sufrida, muy buena gente, pero pasaba su vida muy independientemente de las circunstancias que la rodeaban. No recuerdo que fueran generosos, pero no les guardo rencor ni nada", ha señalado María.

"Yo tengo dos hijas y tres varones. De mis dos hijas, una es muy cariñosa, no solo me da un beso, sino que también me llama y a mí me encanta. Mi otra hija es muy despegada. Yo lo comprendo, porque después se puede contar con ella para todo y yo también soy así", ha agregado la actriz que, además, ha apuntado que con sus nietos tiene "una relación más estrecha, pero los veo poco": "Entre lo independiente que soy, el trabajo que tengo y los berenjenales en los que me meto...".

La pérdida de su hijo

La actriz también ha querido comentar cómo vivió la pérdida de su bebé, que falleció a los tres meses de vida a causa de una muerte súbita. Pese a lo más común en estos casos, María Galiana ha recalcado que esta experiencia no le marcó: "Cuando nosotros descubrimos que este niño estaba muerto en el moisés, yo ya estaba embarazada del siguiente. Este tenía tres meses y yo a mis hijos los he tenido con un año o dos de diferencia. La mayor y la más chica se llevan siete años y yo he tenido seis hijos".

"La mentalidad era muy diferente, también. Mi padre tenía nueve hermanos; mi madre, siete. Pero yo creo que mis abuelas también habían perdido hijos, como es normal", ha sentenciado la actriz.

"El teatro no es el sitio del edadismo, pero el cine, sí"

Asimismo, la actriz ha comentado si hay edadismo en el teatro: "El teatro no es el sitio del edadismo, es el único trabajo donde, gracias a Dios, siempre hay algún papel para una persona mayor, sea hombre o mujer. En el cine, no. El cine depende de los guiones, que los suele escribir gente joven y el mundo de los muy mayores les es muy ajeno".

El juicio de Ana Duato e Imanol Arias

Finalmente, María Galiana ha aportado su opinión con respecto al juicio contra Ana Duato e Imanol Arias por, presuntamente, haber estafado a Hacienda: "Creo que está habiendo demasiada publicidad, sobre todo, en esta época. Todos los años, a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos y han tenido la mala suerte de dar con esta persona que, por lo visto, había sido una especie de inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron. Es una cosa absolutamente absurda".